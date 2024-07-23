''Ortalıkta adam kalmadı'' demişti! Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka aşkı başladı

"Ortalıkta adam kalmadı" diyerek gazeteciler espriyle karışık dert yanan Hafsanur Sancaktutan gönlünü Kubilay Aka'ya kaptırdı. İşte detaylar...

''Ortalıkta adam kalmadı'' demişti! Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka aşkı başladı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-07-2024 10:21

İki hafta önce espriyle karışık "Ortalıkta adam kalmadı" diyen genç oyuncu Hafsanur Sancaktutan, kalbini aynı ajansa bağlı olduğu meslektaşı Kubilay Aka’ya kaptırdı.

Aylar önce bacağından çapraz bağ ameliyatı geçiren ve bu nedenle "Siyah Kalp" dizisindeki Melek rolünü reddetmek zorunda kalan Sancaktutan, ısrarlı teklifler üzerine bu rolü kabul etti. Kapadokya'da çekimleri devam eden dizinin setinde fizik tedavisine de devam eden oyuncudan yeni bir flaş haber geldi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; Hafta sonu Instagram'daki dedikodu sayfalarına gelen mesajlara göre, Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka arasında yeni bir ilişki başladı. Kapadokya'da iş görüşmesi sırasında muhabirlere "Ortalıkta adam kalmadı" şeklinde espri yapan Sancaktutan'ın, Aka ile flört etmeye başladığı ve bu birlikteliğin çok yeni olduğu bildirildi.

Geçtiğimiz hafta sonu sevgilisiyle Kapadokya’da vakit geçiren Aka'nın, Kanal D’nin BKM Film imzalı "İnci Taneleri" dizisi için 1 Eylül'de sete çıkacağı öğrenildi. Sancaktutan ve Aka'nın ilişkisi, özellikle hayranları tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

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