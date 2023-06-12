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Murat Yıldırım: Kendi yolculuğumda olduğum yerden mutluyum!

Yıllardır ekranlarda gördüğümüz birçok başarılı işe imza atan ve şu anda devam etmekte olan TRT 1’de yayınlanan Teşkilat dizisinin başrollerinden Murat Yıldırım, Instyle Haziran sayısında başarılı kariyeri ve mutlu evliliğiyle ilgili konuştu.

Murat Yıldırım: Kendi yolculuğumda olduğum yerden mutluyum!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-06-2023 14:56

Yıllardır ekranlarda gördüğümüz birçok başarılı işe imza atan ve şu anda devam etmekte olan TRT 1’de yayınlanan Teşkilat dizisinin başrollerinden Murat Yıldırım, Instyle Haziran sayısında başarılı kariyeri ve mutlu evliliğiyle ilgili konuştu.

‘’Bugüne kadar canlandırdığım karakterlerin hepsinden biraz barındırıyorum’’ diyen başarılı oyuncu, ‘’Hayatın güzel taraflarından biri hep daha büyük başarıların var olması. Kendi yolculuğunmda olduğum yerden mutluyum, gideceğim yerleri ise çok merak ediyorum’’ sözleriyle kariyerinde daha birçok hayali olduğunu belirtti.

Yakın gelecekte onu en çok heyecanlandıran şeyin kızı Miray ile konuşmak olduğunu söyleyen Murat Yıldırım, eşi iman Elbani ile olan mutlu evliliğinin sırrının da birbirlerine hiç yalan söylememeleri olduğunu vurguladı.

 

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