Muhteşem Yüzyıl'ın Çocuk Mihrimah'ı Melis Mutluç Büyüdü: Oyunculuğu Bırakıp Farklı Bir Yol Seçti!

Bir dönemin unutulmaz dizilerinden olan “Muhteşem Yüzyıl”, aradan yıllar geçmesine rağmen oyuncularıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Dizide Mihrimah Sultan'ın çocukluğunu canlandıran Melis Mutluç da bu isimlerden. Küçük yaşta kamera karşısına geçen oyuncu, yıllar içinde bambaşka bir hayatın kapısını araladı. Ekranlardan uzaklaşarak eğitimine odaklanan Mutluç'un şimdiki mesleğiyse onu çocukluğundan beri tanıyanları şaşırtıyor.

Küçük Mihrimah Olarak Hafızalara Kazınmıştı

2011 yılında izleyiciyle buluşan “Muhteşem Yüzyıl”, güçlü oyuncu kadrosu ve saray hayatını konu alan hikâyesiyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Dizide Hürrem Sultan ve Kanuni Sultan Süleyman'ın kızları Mihrimah Sultan'ın çocukluk dönemini Melis Mutluç canlandırdı. Karakterin yetişkinliğini ise ilerleyen bölümlerde Pelin Karahan üstlendi.

Mutluç'un oyunculuk serüveni, bu popüler yapımdan önce başladı. Henüz beş yaşındayken kamera karşısına geçen genç isim, “Yol Arkadaşım”, “Bu Kalp Seni Unutur mu?” ve “Cuma'ya Kalsa” gibi projelerde yer aldı. Daha sonra “Benim Dünyam” filminde küçük Ela karakterini canlandırdı ve “Aramızda Kalsın” dizisinde Yaren rolüyle izleyici karşısına çıktı.

Oyunculuğu Geride Bırakıp Tıp Fakültesine Yöneldi

Çocuk yaşta dikkat çeken bir oyunculuk kariyerine başlayan Melis Mutluç, ilerleyen yıllarda farklı bir tercih yaptı. İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun olan Mutluç, üniversite eğitimini tıp alanında sürdürmeye karar verdi. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde öğrenim gören genç isim, doktor olma yolunda ilerliyor.

Mutluç'un bu kararı çocuk oyuncuların kariyer yolculuklarına dair alışılmış hikâyelerden ayrılıyor. Küçük yaşlardan itibaren tanınmasına rağmen ekranlarda kalmayı tercih etmeyen genç isim, eğitimini önceliğine aldı. Böylece izleyicilerin hafızasında oyuncu kimliğiyle yer edinen Mutluç, bugün farklı bir alandaki hedefleriyle gündeme geliyor.

Kim Milyoner Olmak İster Yarışmasına Katılmıştı

Melis Mutluç, uzun süren ekran arasının ardından 2024 yılında “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışmasına katılarak yeniden gündeme geldi. Yarışmadan 200 bin TL ödülle ayrılan Mutluç, yıllar sonra izleyici karşısına çıkmasıyla dikkat çekti.

Genç ismin oyunculuğa dair kapıları tamamen kapatmadığı da biliniyor. Geçmişteki deneyimini geride bırakmadan farklı bir kariyer yolunda ilerleyen Mutluç'un gelecekte yeniden kamera karşısına geçip geçmeyeceği merak konusu.