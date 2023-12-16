Merve Çağıran'dan olay pozlar: Bakan bir daha baktı

Ünlü oyuncu Merve Çağıran, en son Kalp Yarası dizisinde canlandırdığı 'Hande Varoğlu' karakteriyle gündeme gelmişti. Kaçak Gelinler, Tatlı Küçük Yalancılar, Aşk Laftan Anlamaz, Çarpışma, Çocuk ve Kalp Yarası gibi birçok başarılı projede yer alan Merve Çağıran, şu anda Kaan Yıldırım ve Seray Kaya'nın başrollerini paylaştığı Kopuk dizisiyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Ünlü oyuncunun başarılı performansı ve çekiciliği, dikkat çeken bir isim olmasını sağlıyor. Merve Çağıran, aynı zamanda sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da ilgi çekiyor.

Son paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyayı sarsan Çağıran, siyah uzun bir kaban ve çizme kombiniyle takipçilerini etkilemeyi başardı. Derin bacak dekoltesiyle dikkat çeken oyuncu, moda tutkunlarından büyük beğeni topladı.



Oyuncunun ardı ardına paylaştığı çarpıcı pozlar, binlerce beğeni ve yorumla karşılandı. Ünlü isme, takipçilerden gelen "Çok güzel", "Harika görünüyorsun" gibi olumlu yorumlar yağdı.

