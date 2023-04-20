Merve Boluğur anne olmak istiyor!

Merve Boluğur, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Tek başına yemek katında fast food yiyen oyuncu, AVM'den ayrılmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtladı. 'İçimdeki Fırtına' (2017) dizisinden sonra herhangi bir projede yer almayan Boluğur, yeniden ekranlara döneceğini söyledi.

"VAMPİR FİLMLERİNİ SEVİYORUM"

Proje görüşmelerinin devam ettiğini belirten ünlü isim, “Sektör biraz beni tatmin etmedi. Çok erken yaşta sektöre başladım. Biraz yorucu bir tempo oldu. Tekrar dönünce özlem duygusu çok ağır bastı. O yüzden döndüğüm için kendimi iyi hissediyorum” dedi.

Son dönemle takip ettiği projeler olup olmadığı sorulan oyuncu, “Çok fazla dizi izlemiyorum. Daha çok eski döneme ait filmleri izliyorum. Korku filmlerini çok severim. Özellikle vampir türü” dedi.

"TÜKENMİŞLİK DEĞİL, DOYUM"

Merve Boluğur, “Ekranlardan uzak kaldığınız dönemde tükenmişlik sendromu yaşadığınızı söyleyebilir miyiz?” sorusuna, “Tükenmişlik değil. 17 yaşında oyunculuğa başladım, benim gibi erken yaşta başlayan çok az oyuncu var. Çok erken yaşta birçok şeyi yaşadığım için tükenmişlik demeyelim de 'Doyuma ulaştım' diyebilirim. O yüzden biraz uzak kalmak istedim. Çok güzel rollerde oynadım, çok güzel projelerde yer aldım. Biraz ara vermek, kendi hayatımı yaşamak istedim. Evde kitap okuyacak vakit bulamıyordum. Setler inanılmaz saatler alıyordu” yanıtını verdi.

"ÇOCUK İSTİYORUM"

“Çocuk için üçüncü kez evlenirim” açıklaması hatırlatılan Merve Boluğur, “Çocuk istiyorum, anne olmak istiyorum. Yaşım 37 oldu ve artık yaş kemale erdi. Allah’tan hayırlısı. Bu işler kısmet, olursa olur” ifadelerini kullandı.