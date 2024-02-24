Mert Ramazan Demir'in olaylı gecesi! Neredeyse muhabiri ezecekti!

Mert Ramazan Demir, bu akşam saatlerinde Etiler’de objektiflere yansıdı. O sırada kendisini görüntüleyen muhabir Mustafa Akdağ ve kameraman Kaan Kurdoğlu, Demir’in şoförünün aniden hareket etmesiyle ezilme tehlikesi yaşadı.

Mert Ramazan Demir'in olaylı gecesi! Neredeyse muhabiri ezecekti!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-02-2024 10:09

Yalı Çapkını'nın Ferit Korhan'ı Mert Ramazan Demir önceki gece bir mekanda yanında bir kadın arkadaşıyla çıkarken görüntülendi. Muhabirler hızla aracına binen Demir'in yanına gitti ve onunla röportaj yapmak istedi. Muhabirin ısrarı üzerine arabasının camını açan oyuncuya magazin muhabirleri mikrofon uzatttı.

Fakat tam o anda aracın şoförü gaza bastı. O sırada kendisini görüntüleyen muhabir Mustafa Akdağ ve kameraman Kaan Kurdoğlu, Demir’in şoförünün aniden hareket etmesiyle ezilme tehlikesi yaşadı.

Görüntülerde ayrıca muhabirin şoföre "Dur ne yapıyorsun" dediği görüldü. Hızla yayılan görüntüler sosyal medyayı ikiye böldü. Sosyal medyada muhabirin ısrarının mı yoksa şoförün hareketinin mi yanlış olduğu tartışıldı.
 

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