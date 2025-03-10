Mert Fırat’ın gazetecilerden özel isteği: “Yüzü görünsün istemiyoruz”

Özel hayatını gözlerden uzak tutmaya özen gösteren Mert Fırat, kızıyla geçirdiği vakitlerde de bu hassasiyetini korumaya devam ediyor.

Mert Fırat’ın gazetecilerden özel isteği: “Yüzü görünsün istemiyoruz”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-03-2025 10:59

Başarılı oyuncu Mert Fırat, kızı Mia ile İstanbul Bebek’te objektiflere yansıdı. Ancak gazetecilerin görüntü alma isteğine nazik bir dille karşılık veren Fırat, kızının yüzünün görünmesini istemediğini belirtti.

Gazetecilere açıklama yapan ünlü oyuncu, “Bu konuda çok hassasız, yüzü görünsün istemiyoruz. Biz biraz bu konuda dikkatliyiz, o yüzden istemedim, yanlış anlamayın.” diyerek ailesinin özel hayatına olan özenini dile getirdi.

Ebeveyn olmanın kendisini nasıl etkilediğini de anlatan Mert Fırat, “Ebeveyn olmak insanı geliştiren bir durum, dışarıda çok fazla dram var. Hayatınızda bir çocuk olduğunda her gün unuttuğunuz şeyleri bir daha hatırlıyorsunuz. Heyecanı, korkuyu, hüznü ve sevinci...” sözleriyle duygularını paylaştı.

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