Ünlü oyuncu Meltem Cumbul, usta sanatçı Nükhet Duru’nun doğum günü partisinde sahneye çıkarak unutulmaz bir performansa imza attı. Geceye damgasını vuran an, Cumbul’un Nükhet Duru'nun dansını taklit ettiği eğlenceli gösteri oldu.

Partiye katılan davetliler, Meltem Cumbul’un Nükhet Duru’ya olan sevgisini ve hayranlığını yansıtan bu samimi anları coşkuyla karşıladı. Cumbul’un başarılı taklidi, davetlileri kahkahalara boğarken, Nükhet Duru da bu sürpriz karşısında oldukça keyiflendi.



İşte Meltem Cumbul’dan Nükhet Duru taklidi...