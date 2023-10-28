Melisa Şenolsun'un iddialı tarzı! 'Normalde neysem oyum'

Ünlü tasarımcı Özgür Masur, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünde gerçekleştirdiği özel koleksiyonunu, Tersane İstanbul'da 100 tasarım ve 100 mankenin katıldığı büyük bir defile ile tanıttı. Geceye katılan birçok ünlü isimden biri de Melisa Şenolsun oldu.

Oyuncu, cesur ve iddialı tarzıyla dikkat çektiği gece hakkında basın mensuplarının "Kıyafetlerinizle ilgili çevrenizden gelen yorumlar neler?" sorusunu yanıtladı. Şenolsun gülerek, "Günlük hayattan farklı olarak böyle etkinliklerde daha özenli giyinmeye çalışıyorum. Aslında ben her zaman olduğum gibi kendim gibi giyiniyorum" açıklamasında bulundu.