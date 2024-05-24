Melis Sezen'in paylaşımı olay oldu: İlginç hareketleri eleştiri yağmuruna tutuldu

Ünlü oyuncu Melis Sezen, Cannes Film Festivali için gittiği Fransa'da kırmızı halıda leopar desenli elbisesiyle boy gösterdi. Şıklığı ve cesur tarzıyla dikkat çeken Sezen, peş peşe verdiği pozlarla ilgi odağı oldu.

Sezen'in "Ben Cannes için hazırım. Ya sen?" notuyla paylaştığı video, sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Ancak, Sezen'in videosu sosyal medya kullanıcılarından çeşitli yorumlar aldı. Bazı kullanıcılar, "Ne bu hareketler?", "Merve Boluğur'a benzediğini fark eden tek ben miyim?", "Neden kendine bunu yapıyorsun?" gibi eleştirel yorumlarda bulundu.