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Mehmet Ali Erbil ile 40 yaş küçük aşkı evleniyor! İşte nikâh detayları

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, kendisinden 40 yaş genç olan Gülseren Ceylan ile sürpriz bir aşk yaşamaya başladı. 66 yaşındaki ünlü sanatçı, altıncı kez evlenmeye karar verdi. Erbil, daha önce Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ile iki kez, ayrıca Nergis Kumbasar, Sedef Altuntaş ve Tuğba Coşkun ile de evlenmişti. Şimdi ise genç sevgilisi Gülseren Ceylan ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Bu evlilikle ilgili detaylar da slowlyarımıza yavaş yavaş sızdı.

Mehmet Ali Erbil ile 40 yaş küçük aşkı evleniyor! İşte nikâh detayları
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-10-2023 12:09

Ünlü televizyon sunucusu ve komedyen Mehmet Ali Erbil, kendisinden bir yaş küçük olan Gülseren Ceylan ile aşk yaşamaya başladı. Erbil'in genç sevgilisine yüzük hediye etmesi magazin gündemine oturmuştu. Erbil, yaş günü kutlamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, evlilik ve yaş farkı konularına açıklık getirdi.

İkili, ilişkilerinin iyi gittiğini ve ilerleyen zamanlarda evlenme ihtimali olduğunu belirtti. Mehmet Ali Erbil, yaşla ilgili olarak Al Pacino'nun çocuk sahibi olmasını örnek gösterdi. İbrahim Tatlıses'in de kendisi gibi sevgilisi olduğunu ifade etti ve Tatlıses'in "Sakın benden önce evlenme" dediğini aktardı.

 

DÜĞÜN YERİ VE TARİHİ!

Yüzük hediyesi sonrası altıncı evliliğini Gülseren Ceylan'la yapması beklenen Mehmet Ali Erbil hakkında çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

'2. Sayfa'da yer alan habere göre; ünlü sanatçı, genç sevgilisi ile kasım ayında Amerika'da sade bir nikâhla hayatını birleştirmeyi planlıyor.

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