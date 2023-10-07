Mehmet Ali Erbil ile 40 yaş küçük aşkı evleniyor! İşte nikâh detayları

Ünlü televizyon sunucusu ve komedyen Mehmet Ali Erbil, kendisinden bir yaş küçük olan Gülseren Ceylan ile aşk yaşamaya başladı. Erbil'in genç sevgilisine yüzük hediye etmesi magazin gündemine oturmuştu. Erbil, yaş günü kutlamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, evlilik ve yaş farkı konularına açıklık getirdi.

İkili, ilişkilerinin iyi gittiğini ve ilerleyen zamanlarda evlenme ihtimali olduğunu belirtti. Mehmet Ali Erbil, yaşla ilgili olarak Al Pacino'nun çocuk sahibi olmasını örnek gösterdi. İbrahim Tatlıses'in de kendisi gibi sevgilisi olduğunu ifade etti ve Tatlıses'in "Sakın benden önce evlenme" dediğini aktardı.

DÜĞÜN YERİ VE TARİHİ!

Yüzük hediyesi sonrası altıncı evliliğini Gülseren Ceylan'la yapması beklenen Mehmet Ali Erbil hakkında çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

'2. Sayfa'da yer alan habere göre; ünlü sanatçı, genç sevgilisi ile kasım ayında Amerika'da sade bir nikâhla hayatını birleştirmeyi planlıyor.