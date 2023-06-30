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Mahsun Kırmızıgül'den Günay Restaurant’ta benzersiz konser

Ünlü sanatçı Mahsun Kırmızıgül, önceki akşam Bodrum Yalıkavak'taki Günay Restaurant’ta sahne aldı.

Mahsun Kırmızıgül'den Günay Restaurant’ta benzersiz konser
Yayın Tarihi : 2023-06-30 11:47


Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Mahsun Kırmızıgül; “izleyiciyle buluşmak çok güzel. Sahneye çıktığım zaman mutlu oluyorum. Sahnede bambaşka bir hayat var. Ne olursa olsun oraya çıktığımda bunu unutuyorum. Benim her sahnem dolu,her sahnem sold out oluyor. Amerika’dan, Kanada’dan Avrupa’dan, Arap ülkelerinden, Azerbaycan’dan, İran’dan çok insan geliyor beni dinlemeye. O yüzden mutluyum”


MAHSUN KIRMIZIGÜL’DEN YENİ ŞARKI MÜJDESİ

Bu ara sinemadan biraz kopar gibi oldum diyen Kırmızıgül; “Yeni bir şarkı yaptım. Gece gündüz stüdyoda çalıştım, Önümüzdeki haftalarda, çok uzun bir aradan sonra “Dinle” tadında belki “Dinle”den daha güzel bir şarkı olacak” şeklinde belirtti.



Programına “Gül Senin Tenin” şarkısıyla başlayan ve yaklaşık iki saat muhteşem bir performans sergileyen başarılı sanatçı, konserinin sonlarına doğru hareketli şarkıları ile kendisini dinlemeye gelen misafirlerini ayağa kaldırdı.

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