Leyla Tanlar ile Burak Dakak nişanlandı!

Başrollerini Leyla Tanlar, Burak Dakak, Ecem Erkek, Binnur Kara, Zeynep Çamcı, Olgun Toker ve Yıldıray Şahinler'in paylaştığı 'Güzel Günler' dizisi setinde yeni bir aşk doğmuştu. Dizi içinde 'Selma' ve 'Mihran' karakterlerine hayat veren Leyla Tanlar ile Burak Dakak, birlikte çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından yayınlayarak ilişkilerini resmi hale getirdi.

Çift, dün akşam düzenlenen sade bir törenle nişanlandı. Törende, çiftin yakın arkadaşlarından olan oyuncu Mert Yazıcıoğlu da hazır bulundu.