Advert

Leyla Tanlar ile Burak Dakak nişanlandı!

Oyuncu Leyla Tanlar, bir süredir meslektaşı Burak Dakak ile aşk yaşıyor. İkilinin dizi setinde başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüştü. Çift önceki gün nişanlandı. İşte detaylar...

Leyla Tanlar ile Burak Dakak nişanlandı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-09-2023 12:45

Başrollerini Leyla Tanlar, Burak Dakak, Ecem Erkek, Binnur Kara, Zeynep Çamcı, Olgun Toker ve Yıldıray Şahinler'in paylaştığı 'Güzel Günler' dizisi setinde yeni bir aşk doğmuştu. Dizi içinde 'Selma' ve 'Mihran' karakterlerine hayat veren Leyla Tanlar ile Burak Dakak, birlikte çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından yayınlayarak ilişkilerini resmi hale getirdi.

Çift, dün akşam düzenlenen sade bir törenle nişanlandı. Törende, çiftin yakın arkadaşlarından olan oyuncu Mert Yazıcıoğlu da hazır bulundu.

Benzer Haberler
Cihangir Ceyhan'lı Cihangir Ceyhan'lı "Asaf"a bomba isim!
Bergüzar Korel'e Tepkiler Çığ Gibi 'Maaşını da Söylesene' Bergüzar Korel'e Tepkiler Çığ Gibi 'Maaşını da Söylesene'
Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa Ne Zaman Başlayacak Sorusunun Yanıtı Verildi Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa Ne Zaman Başlayacak Sorusunun Yanıtı Verildi
Doğukan Manço Survivor 2024 Kadrosunda Doğukan Manço Survivor 2024 Kadrosunda
Hande ‘Çatla’tacak Hande ‘Çatla’tacak
Engin Öztürk'ün milyonluk oyuncağı! Engin Öztürk'ün milyonluk oyuncağı!
ÇOK OKUNANLAR
Yalı Çapkını 2. Pelo Vakası! Zeynep Sağ Gösterip Sol Vuracak! Seyran'a Dost Ferit'e Aşk Olacak
  • 15-09-2023 20:18

Yalı Çapkını 2. Pelo Vakası! Zeynep Sağ Gösterip Sol Vuracak! Seyran'a Dost Ferit'e Aşk Olacak

Emekliye Ekonomik Özgürlük Bu Sefer Bankalar Devreye Girdi! 20,000- 30,000- 50,000 TL Destek
  • 11-09-2023 20:05

Emekliye Ekonomik Özgürlük Bu Sefer Bankalar Devreye Girdi! 20,000- 30,000- 50,000 TL Destek

Kredi Kartı ve Kredilerde Bütçe Planlamanız Zorlaşacak! Vadeler Kısalıp, Faizler O Tarihte Artıyor
  • 15-09-2023 12:14

Kredi Kartı ve Kredilerde Bütçe Planlamanız Zorlaşacak! Vadeler Kısalıp, Faizler O Tarihte Artıyor

Yargı bu akşam var mı? Yargı dizisi 3. sezon ne zaman başlıyor?
  • 17-09-2023 13:16

Yargı bu akşam var mı? Yargı dizisi 3. sezon ne zaman başlıyor?

Kardeşlerim Orhan ölecek mi, öldü mü? Şok final sahnesi!
  • 17-09-2023 00:49

Kardeşlerim Orhan ölecek mi, öldü mü? Şok final sahnesi!