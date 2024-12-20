Kubilay Aka'ya Hafsanur Sancaktutan’dan romantik sürpriz!

Başarılı oyuncu Kubilay Aka, yeni bir proje için Kolombiya'ya gitti. Sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla dikkat çeken yakışıklı oyuncu, hayranlarından büyük beğeni topladı.

Kubilay Aka'ya Hafsanur Sancaktutan’dan romantik sürpriz!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-12-2024 12:19

Kubilay Aka’nın Kolombiya’daki macerası devam ederken, sevgilisi Hafsanur Sancaktutan’dan anlamlı bir sürpriz geldi.

Güzel oyuncu, sevgilisine çiçek göndererek romantik bir jest yaptı. Aka, bu özel hediyeyi sosyal medya hesabından paylaşarak, "İadei çiçek. Bal peteğim" notunu düştü.

İkili, aşk dolu paylaşımlarıyla hayranlarının gönlünü fethederken, romantik anları sosyal medyada gündem oldu. Kubilay Aka’nın yeni projesi kadar, Hafsanur Sancaktutan’la yaşadığı tutkulu aşk da hayranları tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Kolombiya’da başlayan proje süreci ve romantik sürprizlerle dolu bu ilişki, hayranlarını mutlu etmeye devam ediyor!