Kubilay Aka'ya Hafsanur Sancaktutan’dan romantik sürpriz!

Kubilay Aka’nın Kolombiya’daki macerası devam ederken, sevgilisi Hafsanur Sancaktutan’dan anlamlı bir sürpriz geldi.

Güzel oyuncu, sevgilisine çiçek göndererek romantik bir jest yaptı. Aka, bu özel hediyeyi sosyal medya hesabından paylaşarak, "İadei çiçek. Bal peteğim" notunu düştü.

İkili, aşk dolu paylaşımlarıyla hayranlarının gönlünü fethederken, romantik anları sosyal medyada gündem oldu. Kubilay Aka’nın yeni projesi kadar, Hafsanur Sancaktutan’la yaşadığı tutkulu aşk da hayranları tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Kolombiya’da başlayan proje süreci ve romantik sürprizlerle dolu bu ilişki, hayranlarını mutlu etmeye devam ediyor!