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Kızılcık Şerbeti'nin Mihri'sinden iddialı pozlar: Alev sandım

Ekranların popüler dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Mihri karakterine hayat veren Gizem Yanık'ın cesur pozları, izleyicileri şaşırttı. Görenler Alev karakteriyle karıştırdı. İşte oyuncunun sosyal medya paylaşımları...

Kızılcık Şerbeti'nin Mihri'sinden iddialı pozlar: Alev sandım
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-11-2023 09:32

Reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti dizisine yeni sezonda katılan oyunculardan biri olan Gizem Yanık, Mihri karakterine hayat veriyor. Yanık'ın sosyal medyadaki iddialı pozları, izleyicileri şaşırtarak Alev karakteriyle karıştırdı. Genç oyuncunun güzellik ve fit görüntüsü, büyük beğeni topladı.

Dizinin ikinci sezonunda yer almaya başlayan Gizem Yanık, sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak takipçileriyle etkileşimde bulunuyor. 2000 doğumlu oyuncunun, 30 bin takipçisinden büyük ilgi gören pozları, özellikle genç hayranlarının dikkatini çekiyor.

Gizem Yanık'ın fit ve çekici görüntüsü, onu ekranın sevilen yüzlerinden biri haline getirirken, hayranları da sosyal medyada paylaştığı içeriklere yoğun ilgi gösteriyor.

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