Kıvanç Tatlıtuğ ve Burak Yamantürk Bodrum'da Sörf Şovuyla Büyüledi

Kıvanç Tatlıtuğ ve Burak Yamantürk Bodrum’da kumandalı sörf tahtasıyla şov yaptı, performansları tatilcilerden tam not aldı.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Burak Yamantürk Bodrum'da Sörf Şovuyla Büyüledi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-06-2025 10:51

Kıvanç Tatlıtuğ ve Burak Yamantürk, Bodrum’un serin sularında gerçekleştirdikleri sörf performanslarıyla dikkat çekti. Tatil için Bodrum'u tercih eden iki ünlü oyuncu, kumandalı sörf tahtası üzerinde hünerlerini sergileyerek tatilcilerden büyük alkış topladı. Özellikle Kıvanç Tatlıtuğ, fit vücudu ve denge konusundaki başarısıyla izleyenleri adeta büyüledi.

Kıvanç Tatlıtuğ'un Sportif Performansı Alkış Topladı

Sabah saatlerinde denize açılan Kıvanç Tatlıtuğ, kumandalı sörf tahtası üzerinde sergilediği performansla tüm bakışları üzerine çekti. Deniz üzerindeki dengeli duruşu ve seri hareketleri, Tatlıtuğ’un ne kadar sportif bir yapıya sahip olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Ünlü oyuncu, kıyıda bekleyen arkadaşlarının coşkulu alkışları eşliğinde adeta şov yaptı. Tatlıtuğ’un rahat tavırları ve su üzerindeki ustalığı, Bodrum sahilinde unutulmaz anlara sahne oldu.

Burak Yamantürk de Sörf Yeteneğiyle Göz Doldurdu

Burak Yamantürk, tatil sırasında sergilediği sörf performansıyla hayran bıraktı. Eşi Özge Özpirinçci ile Bodrum’da keyifli bir tatil geçiren Yamantürk, deniz üzerindeki ustalığıyla övgü topladı. Sörf tahtası üzerindeki başarılı manevraları ve güçlü duruşu, izleyenlerden tam not aldı. Hem Kıvanç Tatlıtuğ hem de Burak Yamantürk, Bodrum sahillerinde adeta görsel bir şölen sundu.

Tatilcilerden Yoğun İlgi

Bodrum sahillerinde tatil yapan diğer kişiler, ünlü oyuncuların su üzerindeki gösterisini ilgiyle takip etti. Spor ve deniz tutkusunu bir araya getiren Tatlıtuğ ve Yamantürk, sergiledikleri performanslarla hem dostlarından hem de tatilcilerden bolca alkış aldı. İkilinin bu keyifli anları, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

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