Kısmetse Olur Cansel’in transparan tarzı…

Kısmetse Olur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Son olarak, Çördük transparan giyim tarzıyla sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kanal D'de yayınlanan Kısmetse Olur programının eski yarışmacıları günümüzde de merak konusu olmaya devam ediyor.

Programda Eser West ile yaşadığı ilişkiyle adından sıkça söz ettiren Çördük, programın ardından Türkiye'yi terk etmiş ve sosyal medyada aktif bir şekilde paylaşımlar yapmaya başlamıştı.

Son paylaşımında transparan giyim tarzını benimseyen Çördük, dikkat çekici pozlar vererek sosyal medyada ses getirdi. İşte Cansel'in transparan elbisesiyle çekilen fotoğrafları...



