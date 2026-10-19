İsmail Ege Şaşmaz Yurt Dışı İddialarına Noktayı Koydu!

İsmail Ege Şaşmaz Almanya'ya taşındı iddialarına yanıt verdi! "Kızım Azra'nın tedavisi için oradaydık" diyen ünlü oyuncunun açıklamaları.

İsmail Ege Şaşmaz Yurt Dışı İddialarına Noktayı Koydu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-10-2026 09:19

Ekranların sevilen ve başarılı oyuncularından İsmail Ege Şaşmaz son dönemde hakkında çıkan "Almanya'ya yerleşti" iddialarına ilk kez açıklık getirdi. Galataport İstanbul'da alışveriş yaparken objektiflere takılan ünlü oyuncu basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek yurt dışı seyahatlerinin arkasındaki duygusal sebebi paylaştı. Kızı Azra'nın sağlık süreci nedeniyle bir süredir yurt dışında bulunduklarını ifade eden Şaşmaz hem aile hayatına hem de yeni projesine dair heyecan verici detayları basın mensuplarıyla paylaştı.

"Taşınmadık Kızımızın Tedavisi İçin İki Ay Kaldık"

Objektiflere takılan ve şık tarzıyla dikkat çeken İsmail Ege Şaşmaz kendisini görüntüleyen muhabirlerin sorularını içtenlikle yanıtladı. Hakkında çıkan "Türkiye'yi terk etti, Almanya'ya taşındı" yönündeki haberlere açıklık getiren başarılı oyuncu durumun bir yerleşme değil sağlık süreci olduğunu şu sözlerle ifade etti:

"Almanya'ya taşınmadım. Kızım Azra'nın tedavisi için iki ay kadar oradaydık. Ara ara gidip geleceğiz gibi duruyor."

Kızları Azra'nın şifası için bir ayağı Almanya'da olacak şekilde bir düzen kurduklarını belirten oyuncu böylece hayranlarının ve takipçilerinin kafasındaki soru işaretlerini de gidermiş oldu.

Yeni Proje Heyecanı Ve Alışveriş Turu!

Ailesiyle ilgilendiği bu zorlu ve hassas süreçte mesleki kariyerini de ihmal etmeyen İsmail Ege Şaşmaz yeni projesi hakkında da kısa bir bilgi verdi. Yakında ekranlarda veya dijitalde yer alacağı yeni işi için oldukça heyecanlı olduğunu vurgulayan oyuncu mağazaları gezerek alışverişini tamamladıktan sonra mekandan ayrıldı.

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