İrem Derici'den starlık çıkışı: "Bir koltuk var o koltuğu ben yarattım!"



Pop Müziğin en başarılı ismi İrem Derici, 2022 yılında verdiği konserler, dinlenme rekorları kıran şarkılarının yanı sıra önümüzdeki günlerde yaptığı reklam anlaşmasıyla zirvenin tadını çıkartarak bu yılı bitiriyor.





"Bir koltuk var o koltuğu ben yarattım!"



İrem Derici; 'Benim olayım samimiyet ama çakma samimiyet değil... Benden sonra millet baktı ki; bu işe yarıyor. Müzikal açıdan benimle beraber çıkan çok daha başarılı, çok daha dinlenen isimler var ama mevzu starlıksa benim sağımda ya da solumda başka biri göremiyorum. Hep arkamda görüyorum. Bir koltuk vardı aslında o koltuğu ben yarattım. Oraya ben oturdum. O koltuğun muadili yok... O sahtekarlık, o sahte çakma samimiyeti o kadar yemiyor ki: Türk halkı... Bu Çin malı İrem diyor... Bir tane İrem var, bir tane Sezen var bir tane de Aleyna var. İkincisi olmayacak. O koltukta gelip kimse kucağımıza da oturmayacak' dedi.