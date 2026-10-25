İpek Karapınar ve Ali Balcı’nın Oğulları Dünyaya Geldi!

Oyuncu İpek Karapınar’dan sevenlerini sevindiren haber geldi! Geçtiğimiz yıl yönetmen Ali Balcı ile dünyaevine giren ünlü oyuncu ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı. Çiftin bebeklerini kucaklarına almasıyla birlikte ailelerine yeni bir üye katıldı. Üstelik minik bebeğin ismi de belli oldu. Karapınar ve Balcı oğullarına Aslan Kuzey adını verdi.

Mutlu Evliliklerini Bebekle Taçlandırdılar

İpek Karapınar ile yönetmen Ali Balcı geçtiğimiz yıl ağustos ayında hayatlarını birleştirmişti. Birlikteliklerini evlilikle taçlandıran çift, bu kez anne baba olmanın heyecanını yaşadı.

Karapınar mayıs ayında yaptığı açıklamayla anne olacağını duyurmuş ve bu güzel haberi sevenleriyle paylaşmıştı. O günden beri bebeklerini kucaklarına alacakları günü bekleyen çiftin heyecanlı bekleyişi sonunda sona erdi.

İlk kez anne ve baba olan ikili oğullarının dünyaya gelmesiyle hayatlarının en özel dönemlerinden birine adım attı. Mutlu haberi duyan sevenleri de çifte tebrik mesajları göndermeye başladı.

Minik Aslan Kuzey Biraz Erken Geldi

Çiftin oğullarına verdiği isim de merak edilen ayrıntılardan biri oldu. İpek Karapınar ve Ali Balcı minik oğullarına Aslan Kuzey adını koydu. Bebeğin dünyaya gelişiyle birlikte çiftin aile hayatında yepyeni bir sayfa açıldı.

Karapınar’ın açıklamasında dikkat çeken bir ayrıntı da bebeğinin beklenenden biraz erken doğmasıydı. Ünlü oyuncu bu durumu esprili bir dille anlatarak “Miniğimiz biraz erken geldi, herhalde hemen çıkmak istedi” ifadelerini kullandı.

İlk Kez Anne Olmanın Heyecanını Yaşıyor

Hamilelik sürecinin ardından oğlunu kucağına alan İpek Karapınar için artık yepyeni bir dönem başladı. Ali Balcı ile birlikte ebeveynlik heyecanını yaşayan oyuncunun bu mutlu haberi magazin dünyasında da ilgi gördü.

Şimdilerde gözler çiftin minik Aslan Kuzey ile ilgili paylaşacağı yeni karelere çevrildi. Aileye katılan yeni üyenin büyüme süreci ve çiftin bu özel günlere dair paylaşacağı anlar şimdiden merak konusu oldu.