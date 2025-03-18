İlker Aksum, eşi ve kızıyla 'Siyah Kalp' setinde

İlker Aksum, eşi Dilay Ekmekçioğlu ve kızı Lila ile birlikte 'Siyah Kalp' setini ziyaret etti. Işıl Yücesoy, o anları sosyal medyada paylaştı.

İlker Aksum, eşi ve kızıyla 'Siyah Kalp' setinde
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-03-2025 18:31

SHOW TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi **'Siyah Kalp'**te Tahsin karakterine hayat veren İlker Aksum, kısa bir süre önce eşi Dilay Ekmekçioğlu ve kızları Lila ile aile olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Dizi çekimleri nedeniyle Kapadokya'da bulunan Aksum’a, eşi ve minik kızı da eşlik etti.

Siyah Kalp Setinde Aile Ziyareti

Aksum, seti ziyaret eden eşi ve kızının ziyaretini sosyal medya hesabında paylaştı. Işıl Yücesoy, bu özel anları "Siyah Kalp'in torunu, sağlıkla, mutlulukla büyüsün inşallah" notuyla paylaştı. Yücesoy’un bu içten mesajı, minik Lila için dileklerde bulunan samimi bir paylaşım oldu.

Siyah Kalp'in Mutlu Anları

İlker Aksum ve ailesinin set ziyaretinde keyifli anlar geçirdiği görüldü. Dilay Ekmekçioğlu ve Lila, diziye renk katan anlarıyla sete neşe getirdi. İlker Aksum, set sırasında ailesinin desteğiyle daha da mutlu bir şekilde işine devam etti.

Benzer Haberler
Can Yaman’dan Rusya ve Brezilya Çıkarması! “El Turco” Etkinliklerine Büyük İlgi Can Yaman’dan Rusya ve Brezilya Çıkarması! “El Turco” Etkinliklerine Büyük İlgi
Demet Şener, 'Kızılcık Şerbeti' Setini Ziyaret Etti: Akrabası Sibel Taşçıoğlu ile Bir Araya Geldi Demet Şener, 'Kızılcık Şerbeti' Setini Ziyaret Etti: Akrabası Sibel Taşçıoğlu ile Bir Araya Geldi
Aras Bulut İynemli Kendini 1 Milyonluk Jestle Ödüllendirdi! Aras Bulut İynemli Kendini 1 Milyonluk Jestle Ödüllendirdi!
Ceyda Düvenci ve Engin Akgün İkinci Kez Mahkemelik Oldu Ceyda Düvenci ve Engin Akgün İkinci Kez Mahkemelik Oldu
Dizi Setinde Kriz! Alperen Duymaz Dolandırıcıların Hedefi Oldu Dizi Setinde Kriz! Alperen Duymaz Dolandırıcıların Hedefi Oldu
MasterChef Danilo'nun Boşanma Nafakası Dudak Uçuklattı! MasterChef Danilo'nun Boşanma Nafakası Dudak Uçuklattı!
ÇOK OKUNANLAR
Tanyeli’nin Ardından! Eşi İlker Sünneli’den Yürek Yakan Paylaşım
  • 19-03-2025 10:30

Tanyeli’nin Ardından! Eşi İlker Sünneli’den Yürek Yakan Paylaşım

MasterChef Danilo'nun Boşanma Nafakası Dudak Uçuklattı!
  • 19-03-2025 11:03

MasterChef Danilo'nun Boşanma Nafakası Dudak Uçuklattı!

Sandık Kokusu'nun final bölümünden yeni fragman yayınlandı
  • 15-03-2025 18:15

Sandık Kokusu'nun final bölümünden yeni fragman yayınlandı

“Yalı Çapkını” Finaline Geri Sayım: Baran Bölükbaşı ve Çetin Tekindor Dönüyor!
  • 19-03-2025 13:40

“Yalı Çapkını” Finaline Geri Sayım: Baran Bölükbaşı ve Çetin Tekindor Dönüyor!

Şeyma Subaşı'dan yeni paylaşım: Aşk hayatı hakkında çarpıcı gelişmeler
  • 18-03-2025 17:02

Şeyma Subaşı'dan yeni paylaşım: Aşk hayatı hakkında çarpıcı gelişmeler