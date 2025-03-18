İlker Aksum, eşi ve kızıyla 'Siyah Kalp' setinde

SHOW TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi **'Siyah Kalp'**te Tahsin karakterine hayat veren İlker Aksum, kısa bir süre önce eşi Dilay Ekmekçioğlu ve kızları Lila ile aile olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Dizi çekimleri nedeniyle Kapadokya'da bulunan Aksum’a, eşi ve minik kızı da eşlik etti.

Siyah Kalp Setinde Aile Ziyareti

Aksum, seti ziyaret eden eşi ve kızının ziyaretini sosyal medya hesabında paylaştı. Işıl Yücesoy, bu özel anları "Siyah Kalp'in torunu, sağlıkla, mutlulukla büyüsün inşallah" notuyla paylaştı. Yücesoy’un bu içten mesajı, minik Lila için dileklerde bulunan samimi bir paylaşım oldu.

Siyah Kalp'in Mutlu Anları

İlker Aksum ve ailesinin set ziyaretinde keyifli anlar geçirdiği görüldü. Dilay Ekmekçioğlu ve Lila, diziye renk katan anlarıyla sete neşe getirdi. İlker Aksum, set sırasında ailesinin desteğiyle daha da mutlu bir şekilde işine devam etti.