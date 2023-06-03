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İddialı stiliyle dikkat çeken Neslihan Atagül'den 'ihanet' iddiasına cevap!

Neslihan Atagül (30), katıldığı davette derin sırt dekolteli elbisesiyle adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, basın mensuplarının ısrarlı sorularının ardından eşi ve evliliği hakkında konuştu.

İddialı stiliyle dikkat çeken Neslihan Atagül'den 'ihanet' iddiasına cevap!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-06-2023 11:40

30 ülkeden gelen televizyon dünyasının önemli isimlerinin buluştuğu Academy Day’in kapanış partisi, dün gece The Peninsula İstanbul’da gerçekleşti. Neslihan Atagül, gecceye tek başına katıldı.
 

"KÜÇÜL BİR TATİL YAPARIM"

Basın mensuplarının sorularına yanıt veren Atagül, "Biraz dinleneceğim. Küçük bir tatil yaparım. Projeleri değerlendirme aşamasına geçeceğim" dedi.

İDDİALI ELBİSESİ GÖZ KAMAŞTIRDI

Geçtiğimiz aylarda eşi Kadir Doğulu'nun Çeşme'de bir kadın ile samimi görüntülerinin ardından ihanet iddiaları ortaya çıkmıştı. Derin sırt dekolteli mini elbisesiyle tüm bakışları üzerinde toplayan güzel oyuncu, hakkında çıkan 'aldatıldı' haberlerine cevap verdi.

"YAZILANLAR GERÇEK DIŞI"

Eşiyle mutlu olduğunu vurgulayan Atagül, "Arkadaşlar, hiçbirinize bu zamana kadar nezaketsizce bir davranışta bulunmadım. Gerçekten duyulacağımı bilsem hepinizle muhabbet etmek isterim. Ancak ben ne söylersem söyleyeyim herkes kendine göre algılıyor ve anlaşılamıyorum. Bu yazılan ve çizilen her şey gerçek dışı. Biz gayet memnunuz, keyfimiz ve neşemiz yerinde" dedi.

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