Hazal Türesan: Büyük dolandırıldım!

Hazal Türesan, 1 Temmuz 2022 tarihinde kendisini bankacı olarak tanıtan şüpheli tarafından telefonla aranarak, vefat eden babasının 100 bin TL sigorta borcu olduğu söylenmişti. Türesan, bu görüşme sonrası bankadan 100 bin TL kredi çekerek, kendisine verilen IBAN numarasına parayı yatırmıştı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan oyuncu, savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

KONSER SONRASI GÖRÜNTÜLENDİLER

Önceki akşam Beşiktaş'taki bir mekanda sahne alan bir grubu izlemeye gelenler arasında bulunan Sinem Ünsal, Hande Doğandemir, Hazal Türesan da vardı. Konser çıkışı gazetecilerle ayaküstü sohbet eden oyuncular, yeni projeler için gelecek sezonu beklediklerini söylediler.

''NOSTALJİK BİR GECCE OLDU''

Hande Doğandemir, ''Çok eğlendik çok nostaljik bir gecce oldu. Uzun zamandır gitmiyorduk. Çok güzel zaman geçirdik'' dedi.

''100 BİN LİRA DOLANDIRILDIM''

Hazal Türesan, dolandırıcılık iddialarıyla ilgili kendisine yöneltilen sorular karşısında, ''Evet, doğru. Siz bunu nerden biliyorsunuz?'' diyerek şu ifadeleri kullandı: