Hazal Kaya çocuklarıyla Çeşme'de!

Hazal Kaya, bayram tatilini çocukları Fikret Ali ve kızı Leyla Süreyya ile birlikte Çeşme'de geçirdi.

Hazal Kaya çocuklarıyla Çeşme'de!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-06-2024 10:26

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, bayram tatilini çocukları Fikret Ali ve Leyla Süreyya ile birlikte Çeşme'de geçirdi. Tatil için soluğu Çeşme'de alan Hazal Kaya, leopar desenli bikinisiyle dikkat çekti.

Gün boyunca çocuklarıyla denizde oyunlar oynayan ve onlarla ilgilenen Kaya'nın keyifli anları objektiflere yansıdı. Çocuklarıyla birlikte denize giren ve vakit geçiren Kaya, annelik görevini tatilde de aksatmadı.

Yoğun iş temposu nedeniyle eşi Ali Atay, tatilde Kaya ve çocuklarına eşlik edemedi. Çekimleri süren Atay, bu bayramı ailesinden uzakta geçirmek zorunda kaldı. Hazal Kaya'nın çocuklarıyla geçirdiği eğlenceli anlar sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

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