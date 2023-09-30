Hasan Can Kaya "Seksi seksi oturup gidecek misin?" deyince...

Konuşanlar programının 114. bölümü Exxen platformunda yayınlandı. Hasan Can Kaya, komik ve ilginç konuşmalarıyla bilinen bir komedyen olarak yine programa damgasını vurdu. Daha önce programa katılan Kader isimli konuğunun iddialı dekoltesi, Hasan Can Kaya'nın dikkatinden kaçmadı.

Hasan Can Kaya, genç kadına dönerek şaka yoluyla, "Kader, böyle seksi seksi oturup gidecek misin?" diye sordu. Bu soru üzerine genç kadın, arkadaşının da ısrarıyla ilginç bir hikaye anlatmaya başladı.

Daha önce programa katıldığı gün, Taksim'de yürürken bir tinerciyle karşılaştığını ve bu deneyimi anlatan Kader'in hikayesi, komedyen Hasan Can Kaya tarafından sıkıcı bulundu. Kaya, "Aa, ne garip" diyerek anında konuyu değiştirdi ve hikayenin uzamasını engelledi.

Hasan Can Kaya, bu kısmı program sırasında hızlandırarak ve kısaltarak yayınladı.