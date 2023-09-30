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Hasan Can Kaya "Seksi seksi oturup gidecek misin?" deyince...

Konuşanlar programının son bölümü, yine komik konuları ve eğlenceli konuklarıyla dikkat çekti. Programın sunucusu Hasan Can Kaya, programdaki derin dekoltesiyle öne çıkan bir konuğuna ilginç bir soru yöneltti. Ancak bu soru, genç kadını şaşırttı ve beklenmedik bir hikaye anlatmasına neden oldu.

Hasan Can Kaya
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-09-2023 12:01

Konuşanlar programının 114. bölümü Exxen platformunda yayınlandı. Hasan Can Kaya, komik ve ilginç konuşmalarıyla bilinen bir komedyen olarak yine programa damgasını vurdu. Daha önce programa katılan Kader isimli konuğunun iddialı dekoltesi, Hasan Can Kaya'nın dikkatinden kaçmadı.

Hasan Can Kaya, genç kadına dönerek şaka yoluyla, "Kader, böyle seksi seksi oturup gidecek misin?" diye sordu. Bu soru üzerine genç kadın, arkadaşının da ısrarıyla ilginç bir hikaye anlatmaya başladı.

Daha önce programa katıldığı gün, Taksim'de yürürken bir tinerciyle karşılaştığını ve bu deneyimi anlatan Kader'in hikayesi, komedyen Hasan Can Kaya tarafından sıkıcı bulundu. Kaya, "Aa, ne garip" diyerek anında konuyu değiştirdi ve hikayenin uzamasını engelledi.

Hasan Can Kaya, bu kısmı program sırasında hızlandırarak ve kısaltarak yayınladı.

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