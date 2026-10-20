Hande Soral’ın Oğluyla Okul Krizi! “Askere Uğurluyor...”

Oyuncu Hande Soral ile eşi İsmail Demirci’nin 4 yaşındaki oğulları Ali bu yıl okula başlamıştı. Ancak minik Ali için okula alışma süreci pek de kolay geçmiyor! İstanbul’da sel nedeniyle verilen ara ve hafta sonunun birleşmesiyle dört gün evde kalan Ali yeniden okula dönerken annesinden ayrılmakta zorlandı. Hande Soral’ın bu durumu anlatırken yaptığı espri ise yüzleri güldürdü.

Dört Günlük Tatil Sonrası Okul Krizi

İstanbul’da sel nedeniyle 15 ve 16 Ekim tarihlerinde eğitime ara verilmiş hafta sonuyla birlikte öğrenciler dört günlük bir tatil yapmıştı. Bu aranın ardından yeniden ders başı yapan çocuklardan biri de Hande Soral ve İsmail Demirci’nin oğlu Ali oldu.

Bu yıl ilk kez okula başlayan dört yaşındaki Ali için tatilin ardından okula dönmek biraz zor olmuş. Özellikle annesinden ayrılmak istemeyen minik Ali okul kapısında duygusal anlar yaşadı. Henüz okul düzenine alışmaya çalışan çocukların böyle dönemlerde zorlanması ailelerin de yakından bildiği bir durum.

“Gören Askere Uğurluyorum Zanneder”

Oğlunun okula gitmek istememesi ve kendisinden ayrılırken yaşadığı zorluk hakkında konuşan Hande Soral durumu kendine özgü mizahıyla anlattı.

Ünlü oyuncu “Gören askere uğurluyorum zanneder. Dört gün aradan sonra krizli oldu ama hallettik. Oryantasyon devam ediyor” dedi.

Soral’ın bu sözleri annelerin çocuklarını okula bırakırken yaşayabildiği o tanıdık vedalaşma anlarını akıllara getirdi. Bazen kısa bir okul ayrılığı bile minikler için büyük bir meseleye dönüşebiliyor. Hele ki araya birkaç günlük tatil girince okula yeniden alışmak daha da zorlaşabiliyor.

Ali İçin Alışma Süreci Devam Ediyor

Hande Soral’ın anlattıklarına bakılırsa Ali’nin okula alışma süreci henüz tamamlanmış değil. Ancak oyuncunun da söylediği gibi yaşanan sıkıntının ardından bir şekilde durum toparlanmış.

Şimdi minik Ali’nin okul rutinine yeniden alışması bekleniyor. Görünen o ki Soral ailesinde okul sabahları bir süre daha hem duygusal hem bol hikâyeli geçecek!