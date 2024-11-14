Hande Erçel, Riyad’da göz kamaştırdı

Ünlü oyuncu Hande Erçel, efsanevi tasarımcı Elie Saab’ın 45. yıl kutlaması için Riyad’da düzenlenen “The 1001 Seasons of Elie Saab” etkinliğine katıldı.





Jennifer Lopez ve Celine Dion gibi dünya yıldızlarının performans sergilediği gecede, Hande Erçel, Elie Saab’ın özel onur konuğu olarak yer aldı.

Gecede, Elie Saab’ın İlkbahar/Yaz Haute Couture 2003 koleksiyonundan arşiv bir elbise tercih eden Hande Erçel, zarafeti ve şıklığıyla büyüledi. Özel tasarım elbisesiyle tüm bakışları üzerine çeken ünlü oyuncu, dünya moda camiasının önemli isimleriyle bir araya gelerek ülkemizi gururlandırdı.