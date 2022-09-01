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Gecce Magazin Haberleri

Hande Doğandemir ile Furkan Palalı şoke oldu!

Demet Özdemir’le Oğuzhan Koç’un düğününde yakınlıklarıyla dikkat çeken Hande Doğandemir ve Furkan Palalı el ele görüntülendi.

Hande Doğandemir ile Furkan Palalı şoke oldu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-09-2022 11:27

 

Hande Doğandemir ile Furkan Palalı, katıldıkları Demet Özdemir - Oğuzhan Koç’un düğününden sonra mekan çıkışı görüntülenince şoke oldu. 

Fotoğraflarının çekilmesiyle şoke olan Hande Doğandemir ile Furkan Palalı, soruları yanıtsız bıraktı. 

 

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