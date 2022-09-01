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Hande Doğandemir ile Furkan Palalı şoke oldu!
Demet Özdemir’le Oğuzhan Koç’un düğününde yakınlıklarıyla dikkat çeken Hande Doğandemir ve Furkan Palalı el ele görüntülendi.
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-09-2022 11:27
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Hande Doğandemir ile Furkan Palalı, katıldıkları Demet Özdemir - Oğuzhan Koç’un düğününden sonra mekan çıkışı görüntülenince şoke oldu.
Fotoğraflarının çekilmesiyle şoke olan Hande Doğandemir ile Furkan Palalı, soruları yanıtsız bıraktı.
Etiketler
Hande Doğandemir
Furkan Palalı
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