Hafsanur Sancaktutan'dan iddialı pozlar! Fotoğrafları beğeni topladı!

Kubilay Aka ile yaşadığı aşkla gündemde olan Hafsanur Sancaktutan, Siyah Kalp dizisiyle ekranlara döndü. Başarılı oyuncu bir de reklam anlaşması yaptı. Bir giyim markasının yüzü olan Sancaktutan, markanın tanıtımı için kamera karşısına geçti. Güzel oyuncunun verdiği pozlar beğeni topladı.

Hafsanur Sancaktutan'dan iddialı pozlar! Fotoğrafları beğeni topladı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-10-2024 14:40

Son dönemde Kubilay Aka ile yaşadığı aşkla gündemde olan başarılı oyuncu Hafsanur Sancaktutan, yeni projeleriyle adından söz ettiriyor. Siyah Kalp dizisiyle ekranlara geri dönen Sancaktutan, oyunculuk kariyerindeki yükselişine devam ederken bir de önemli bir reklam anlaşmasına imza attı.

Ünlü bir giyim markasının yüzü olan Sancaktutan, markanın yeni sezon kampanyası için kamera karşısına geçti. Çekimler sırasında verdiği pozlar, kısa sürede büyük beğeni topladı. Sosyal medya hesaplarından paylaşılan fotoğraflar, oyuncunun hayranları tarafından övgü yağmuruna tutuldu.

Hem dizisiyle hem de reklam anlaşmasıyla dikkat çeken Hafsanur Sancaktutan, kariyerine hız kesmeden devam ediyor.

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