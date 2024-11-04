Hafsanur Sancaktutan’a İtalya ve İspanya’dan büyük ilgi!

"Siyah Kalp" dizisinin yıldızı Hafsanur Sancaktutan, eski projesi “Ya Çok Seversen” dizisiyle İtalya ve İspanya’da geniş bir hayran kitlesine ulaşmaya devam ediyor. Kerem Bürsin ile başrolü paylaştığı dizinin Divinity kanalında yayınlanmasıyla İspanyol hayranlarından yoğun ilgi gören Sancaktutan, kanaldan gelen talep üzerine İspanyol takipçilerine özel bir video mesaj gönderdi.

Ayrıca İtalya’da yayımlanan Dreamers dergisine röportaj veren yetenekli oyuncu, Leyla karakteriyle benzer yanlarına dair soruları yanıtladı. “Leyla ile güçlü ve bağımsız yapımızla birbirimize benziyoruz. İkimiz de zorluklar karşısında pes etmeyen kişileriz,” diyen Sancaktutan, hayranlarına özel açıklamalarıyla Avrupa’da da dikkatleri üzerine çekti.

Hafsanur Sancaktutan, “Siyah Kalp” dizisindeki performansıyla da Türkiye’de olduğu kadar yurtdışında da geniş bir izleyici kitlesine hitap etmeye devam ediyor.