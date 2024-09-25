Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka’dan aşk dolu paylaşım!

Genç oyuncu Hafsanur Sancaktutan, son dönemde hem kariyeri hem de özel hayatıyla magazin dünyasının gündeminde. Geçtiğimiz aylarda gazetecilere yaptığı "Ortalıkta adam yok" açıklamasıyla dikkat çeken Sancaktutan, kısa bir süre sonra kendisinden beş yaş büyük meslektaşı Kubilay Aka ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Sevilen oyuncu, Siyah Kalp dizisinde hayat verdiği Melek karakteriyle ekranda beğeni toplarken, özel hayatındaki gelişmeler de yakından takip ediliyor. Sancaktutan, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Kubilay Aka ile birlikte çekilmiş bir aşk pozunu sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerini şaşırttı.

İkilinin aşk pozuna çok sayıda yorum gelirken, Aka’nın daha önce Sancaktutan’a hitaben söylediği "Hani adam yoktu!" sözü de gündeme yeniden oturdu.

Sosyal medya kullanıcıları, Hafsanur Sancaktutan'ın açıklamalarını hatırlatarak bu aşkı esprili bir şekilde yorumlarken, çiftin mutlu halleri büyük ilgi gördü.