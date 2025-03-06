Hafsanur Sancaktutan, iddialı pozlarla beğeni topladı

Siyah Kalp dizisinde rol alan ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan'ın dizisinin beklenmedik final yapması hayranlarını üzmüştü. Ancak, oyuncu son günlerde sosyal medyadan moral verici paylaşımlara imza attı.

Hafsanur Sancaktutan, iddialı pozlarla beğeni topladı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-03-2025 16:02

Siyah Kalp dizisinin beklenmedik finaliyle hayranlarını üzen Hafsanur Sancaktutan, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Ünlü oyuncu, bir dergi çekimi için kamera karşısına geçerek, iddialı pozlarla adından söz ettirdi.

Tülden pembe elbisesiyle çekilen fotoğraflarında oldukça şık ve zarif görünen Sancaktutan, sosyal medya kullanıcılarından büyük ilgi gördü. Paylaşımlarına "harika görünüyorsun", "çok güzelsin", "muhteşem", "bayıldım", "çok güzel kız" gibi yorumlar yapıldı.

Sancaktutan, Aşk Ağlatır, Son Yaz, Darmaduman ve Ya Çok Seversen gibi projelerle tanınan bir isim. Son olarak Siyah Kalp dizisinde rol almıştı, ancak dizi beklenmedik bir şekilde final yapmıştı. Bu durum hayranlarını üzüntüye boğsa da, oyuncunun yeni projelerde yer alacağı merakla bekleniyor.

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