Hafsanur Sancaktutan: Ben sadece işimi yapıyorum!

Muhabirlerin "Dijital platformda oynadığınız dizideki sahneleriniz çok konuşuldu. Bu konuyla alakalı olumsuz yorumlar aldınız mı? Olumsuz yorumlarla nasıl başa çıkıyorsunuz?'' sorularına yanıt veren Hafsanur Sancaktutan, "Ben ilk defa böyle bir sahne çektim. Bu daha sonra çekmeyeceğim anlamına gelmiyor. Ben bir oyuncuyum. Senaryoyu imzalarken okuyup imzalıyorum. Onun için bir saygısızlık yapmak istemem. Yazan onu yazdıysa bir bildiği vardır" ifadelerini kullandı.





"ÇOK KONUŞULDU AMA FAZLA ELEŞTİRİYE MARUZ KALMADIM"

"Ben sadece işimi yapıyorum" diyen güzel oyuncu, "Çok fazla gündem oldu ama çok eleştiriye maruz kalmadım. Ben işimi yapıyorum. Bunun da keyfini çıkarıyorum" yanıtını diyerek sözlerini noktaladı.

"ARTIK KONUŞMAYALIM, NORMALLEŞTİRELİM"

Sancaktutan, daha önce benzer bir sahneyi Hülya Avşar'ın da çektiğinin hatırlatılması üzerine, ''Evet 'Berlin Berlin' filminde. Benim dizideki takma adım da Berlin'di. Cuk oturmuş. Tesadüf mü? Değil mi? Artık bilemem. Ben o sahneyi biliyordum ama izlememiştim. Daha sonra iki sahneyi karışılaştırmışlar. Bu konuyu konuşmayalım artık. Normalleştirelim bence" sözleriyle oradan ayrıldı.