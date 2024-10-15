Hadise'den sert tepki: "İğrenç şeyler oluyor"

Ünlü şarkıcı Hadise, son dönemde artan kadın cinayetleri ve hayvan katliamlarına sessiz kalmadı. Toplumsal sorunlara duyarlılığı ile bilinen Hadise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu konuda sert bir çıkış yaptı.

Hadise, "Ben susan bir kadın olmadım. İğrenç şeyler oluyor. Çok acil bir şeylerin değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Kadınlarımızı, çocuklarımızı, hayvanlarımızı koruyun lütfen" diyerek, yetkililere ve topluma çağrıda bulundu.



Hayvan katliamlarına yönelik öfkesi daha da büyüyen Hadise, konuşmasına şu şekilde devam etti: “Allah belalarını versin diyorum. Kameralar karşımda diye tatlı tatlı konuşmayacağım. İğrenç şeyler oluyor. Bunu yapan insanlar ağır bir şekilde cezalandırılmalı. Bu insanlık değil. Videoları izleyemedim bile. Midem bulanıyor. Allah belalarını versin!!”

Hadise'nin bu sözleri, hayranlarından ve sosyal medyada geniş bir kitleden destek bulurken, kadın hakları ve hayvan hakları konularında farkındalığı artırmaya yönelik bu çıkışı, sanat dünyasında da büyük yankı uyandırdı.