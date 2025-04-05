Hadise’den kadın cinayetlerine tepki: “Korkması gereken kadınlar değil”

Hadise, kadın cinayetlerine isyan etti: “Korkması gereken kadınlar değil, failler. Her kadın güvende hissedene kadar mücadele sürecek.”

Hadise’den kadın cinayetlerine tepki: “Korkması gereken kadınlar değil”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-04-2025 17:29

Hadise, kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri konusunda sosyal medyada yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Toplumsal duyarlılığıyla bilinen ünlü sanatçı, “Korkması gereken kadınlar değil, failler” diyerek güçlü bir mesaj verdi.

“Her kadın güvende hissedene kadar bu mücadele hepimizin”

Kadın hakları konusundaki duruşunu her fırsatta dile getiren Hadise, bu kez sosyal sorumluluk platformu Kız Başına tarafından yapılan “Ölmek istemiyoruz! Duyan var mı?” paylaşımını Instagram hesabında yayınladı.
Sanatçı, gönderiye şu sözlerle destek verdi:
“Her kadın güvende hissedene kadar bu mücadele hepimizin.”

“Failler korkmalı, kadınlar değil!”

Paylaşımında kadınların yaşadığı korkuya dikkat çeken Hadise, çarpıcı ifadeler kullandı:
“Her gün kadınlar ölümle tehdit ediliyor. Her gün kadınlar korku içinde yaşıyor ama kadınlar değil, failler korkmalı. Korkmaması gereken kadınlar, susmaması gereken biziz.”

Bu anlamlı çıkış, kısa sürede sosyal medyada yankı buldu. Birçok takipçisi Hadise’nin bu duruşunu takdir ederken, sanatçının sözleri pek çok kullanıcı tarafından paylaşıldı.

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