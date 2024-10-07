Hadise’den kadın cinayetlerine sahne üstünde tepki: “Bu ülkede artık bir şeyler değişmeli”

Hadise, İstanbul’da iki genç kadının vahşice katledilmesine sessiz kalamadı. Konseri sırasında kısa bir ara veren şarkıcı, kendisini izlemeye gelenlerle dertleşti.

Hadise’den kadın cinayetlerine sahne üstünde tepki: “Bu ülkede artık bir şeyler değişmeli”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-10-2024 12:50

Ünlü şarkıcı Hadise, İstanbul’da iki genç kadının vahşice katledilmesinin ardından sessiz kalmayarak tepkisini konserinde dile getirdi. Sahneye çıkan sanatçı, performansı sırasında kısa bir ara vererek izleyicileriyle dertleşti ve toplumsal şiddete karşı duyduğu rahatsızlığı ifade etti.

Hadise, "Biz ne yaşıyoruz ya! Dün akşam kız arkadaşımla arabaya doğru yürürken korktuk. Arabaya yürümek bile bizleri korkutuyorsa demek ki bu ülkede artık bir şeyler değişmeli. Biz korkarak mı yürümek zorundayız sokakta. Umarım devlet bizi duyuyordur. Devlet bize sahip çıkmalı, kadınlarımıza, çocuklarımıza, hayvanlarımıza," diyerek adeta isyan etti.

Hadise’nin sahnede yaptığı bu içten konuşma, hem izleyicileri hem de sosyal medyayı derinden etkiledi. Kadınların günlük yaşamda bile korku içinde olduklarına vurgu yapan sanatçı, devletin bu konuda daha etkin adımlar atması gerektiğini savundu.

Şarkıcının bu açıklamaları, toplumun her kesiminden destek bulurken, kadın hakları ve güvenliği konusundaki tartışmaları bir kez daha gündeme taşıdı.

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