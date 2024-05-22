Hadise'den cesur paylaşım: Dekoltesi dikkat çekti!

Hadise derin göğüs dekolteli pembe kıyafetiyle çekilen videosunu Instagram'dan paylaştı. Ünlü şarkıcıya övgü dolu mesajlar yağdı.

Hadise'den cesur paylaşım: Dekoltesi dikkat çekti!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-05-2024 12:43

Ünlü şarkıcı Hadise, Instagram'da paylaştığı derin göğüs dekolteli pembe kıyafetiyle çekilen videosuyla sosyal medyada büyük ilgi topladı. Cesur tarzıyla dikkat çeken Hadise'ye, takipçilerinden övgü dolu mesajlar yağdı.

Hadise'nin paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, hayranları şarkıcının güzelliği ve tarzını övmekte gecikmedi. "Muhteşem görünüyorsun", "Cesur ve zarif" gibi yorumlarla ünlü şarkıcıya hayranlıklarını dile getiren takipçileri, Hadise'nin stiline duydukları hayranlığı sosyal medyada paylaştı.

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