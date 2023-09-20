Hadise pozlarıyla beğeni topladı! O detay dikkat çekti! "Sence olmuş mu"

Uzun süre boyunca Mehmet Dinçerler ile yaşadığı ayrılık magazin gündemini meşgul eden Hadise, iddialı tarzıyla yine dikkatleri üzerine çekiyor. Hem güzelliği hem de müzik kariyeriyle tanınan ünlü şarkıcı, son paylaşımlarıyla beğeni kazandı.









Hadise, son paylaşımında siyah bir kalp emojisi kullandı ve bu paylaşımıyla özellikle giydiği çorapları ön plana çıkardı.

Takipçileri, "Çoraplar nasıl, beğendiniz mi?" şeklinde yorumlarda bulundu. Bazı takipçiler çorapları olumsuz eleştirirken, diğerleri ise Hadise'nin tarzını övdü.







37 yaşındaki ünlü şarkıcının paylaşımlarını beğenenler arasında tanınmış isimler de bulunuyor.