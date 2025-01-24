Gazeteci Deniz Arman hayatını kaybetti

Gazeteci ve haber spikeri Deniz Arman, 64 yaşında hayata veda etti.

Gazeteci Deniz Arman hayatını kaybetti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-01-2025 15:46

Uzun yıllar ekranlarda izleyicilerin karşısına çıkan ve gazetecilik mesleğine önemli katkılarda bulunan Arman’ın, bir süredir sağlık sorunları nedeniyle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gördüğü öğrenildi.

Arman’ın vefatı, başta meslektaşları olmak üzere, basın dünyasında büyük bir üzüntüyle karşılandı. Deneyimli gazetecinin cenazesinin, yarın öğle namazına müteakip Beşiktaş Vişnezade Camii’nden kaldırılacağı ve toprağa verileceği bildirildi.

Başarılı kariyeri boyunca pek çok önemli habere imza atan Deniz Arman, haber sunumundaki özgün üslubu ve tarafsız habercilik anlayışıyla izleyicilerin gönlünde taht kurmuştu. Arman’ın ani kaybı, meslektaşları ve sevenleri arasında derin bir boşluk bıraktı.

Basın camiasının değerli isimlerinden biri olan Deniz Arman’a Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyoruz.

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