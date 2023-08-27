Fulya Zenginer'in 'Milan' bereketi

Güzel oyuncu Fulya Zenginer şu sıralar 1 buçuk yaşındaki oğlu Milan ile ilgilenirken diğer yandan iş hayatına tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda bir filmde rol alan Zenginer aynı zamanda kendi kurduğu markasıyla ilgileniyor.

Instagramda sık sık paylaşımlar yapan Fulya Zenginer sosyal medyada hayranları tarafından da büyük ilgi görüyor. Milan’dan sonra işleri yoğunlaşan güzel oyuncu “Allah isteyen herkese çocuk sahibi olmayı nasib etsin. Çocuk bereketiyle gelir derlerdi gerçekten doğruymuş. Milan bizim bereketimiz oldu.” şeklinde konuştu.