Advert

Fulya Zenginer'in 'Milan' bereketi

Oğlu Milan'ın doğumundan sonra işlerinin açıldığını söyleyen Fulya Zenginer, "Çocuk bereketiyle gelir derlerdi gerçekten doğruymuş. Milan bizim bereketimiz oldu.” şeklinde konuştu.

Fulya Zenginer'in 'Milan' bereketi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-08-2023 16:02

Güzel oyuncu Fulya Zenginer şu sıralar 1 buçuk yaşındaki oğlu Milan ile ilgilenirken diğer yandan iş hayatına tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda bir filmde rol alan Zenginer aynı zamanda kendi kurduğu markasıyla ilgileniyor.

Instagramda sık sık paylaşımlar yapan Fulya Zenginer sosyal medyada hayranları tarafından da büyük ilgi görüyor. Milan’dan sonra işleri yoğunlaşan güzel oyuncu “Allah isteyen herkese çocuk sahibi olmayı nasib etsin. Çocuk bereketiyle gelir derlerdi gerçekten doğruymuş. Milan bizim bereketimiz oldu.” şeklinde konuştu.

 

Benzer Haberler
Uğur Bilgin, İrem Uslu ile evlendi Uğur Bilgin, İrem Uslu ile evlendi
Kaya Çilingiroğlu sevgilisiyle Bodrum'da! Kaya Çilingiroğlu sevgilisiyle Bodrum'da!
Songül Öden'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu Songül Öden'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu
Songül Öden'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu Songül Öden'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu
Burcu Özberk'ten yeni anlaşma Burcu Özberk'ten yeni anlaşma
'Hepsi'nin üyelerinden Yasemin Yürük, Bodrum'da! 'Hepsi'nin üyelerinden Yasemin Yürük, Bodrum'da!
ÇOK OKUNANLAR
O isimlerin vedası gerçekleşti! Yalı Çapkını'nda göz yaşlarını oluk oluk akıtacak başrol ayrılığı!
  • 26-08-2023 15:23

O isimlerin vedası gerçekleşti! Yalı Çapkını'nda göz yaşlarını oluk oluk akıtacak başrol ayrılığı!

O tarihten önce PTT'ye gidene ŞOK Sürpriz! Bakanlık 15.000 TL Ödeyecek
  • 23-08-2023 10:05

O tarihten önce PTT'ye gidene ŞOK Sürpriz! Bakanlık 15.000 TL Ödeyecek

100.000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere mest eden haber! Yapı Kredi ödeme verecek!
  • 26-08-2023 10:11

100.000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere mest eden haber! Yapı Kredi ödeme verecek!

Cumhurbaşkanı onay verdi: 14 milyon emekli listesi yayımlandı: 150.000 TL ödeme verilecek
  • 25-08-2023 08:36

Cumhurbaşkanı onay verdi: 14 milyon emekli listesi yayımlandı: 150.000 TL ödeme verilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan vatandaşlara 190.000 TL kredi müjdesi! Hem geri ödemesiz hem geri ödemeli
  • 22-08-2023 10:25

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan vatandaşlara 190.000 TL kredi müjdesi! Hem geri ödemesiz hem geri ödemeli