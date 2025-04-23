Fulya Zenginer’den Çarpıcı Açıklama: “Yere Yatıp Ağladım”

Oyuncu Fulya Zenginer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hayatının zor bir döneminden geçtiğini anlattı. Anne olduktan sonra yaşadığı duygusal yoğunluğu ve artan gelecek kaygılarını takipçileriyle paylaştı. "Yere yatıp hüngür hüngür ağladım" diyen ünlü oyuncu, duygularını açık yüreklilikle dile getirdi.

“Gündelik Dertler, Gelecek Kaygıları, Toplumsal Olaylar…”

2019’da grafik sanatçısı Kuntay Tarık Evren ile evlenen, 2022’de oğlu Milan’ı dünyaya getiren Fulya Zenginer, Instagram’da içini döktü. Mental bir çöküş yaşadığını anlatan oyuncu, köpeği Wendy'nin sağlık durumunun kötüleşmesinin de bardağı taşıran son damla olduğunu belirtti.

Zenginer, “Gündelik dertler, gelecek kaygıları, toplumsal olaylar hepsi birbirine girdi. Sabah Wendy kötüleşince, psikolojim temiz bir çöktü. Yere yatıp şöyle hüngür hüngür ağladım” dedi.

“Bir Kadın Olarak Elimden Gidenler Yüzüme Tokat Gibi Çarptı”

Ünlü oyuncu, bir annenin mental çöküş yaşayabilmesinin bile bir “lüks” haline geldiğini dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

“Kısa bir Instagram'a baktım, bir kadın olarak, birey olarak elimden gidenler yine tokat gibi çarptı yüzüme… Yorulduk…”

Zenginer’in bu samimi paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Takipçileri, oyuncuya destek mesajları yağdırdı.