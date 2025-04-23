Fulya Zenginer’den Çarpıcı Açıklama: “Yere Yatıp Ağladım”

Fulya Zenginer, sosyal medyada içini döktü: “Yere yatıp hüngür hüngür ağladım. Mental olarak çöktüm” ifadeleri takipçilerini duygulandırdı.

Fulya Zenginer’den Çarpıcı Açıklama: “Yere Yatıp Ağladım”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-04-2025 14:10

Oyuncu Fulya Zenginer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hayatının zor bir döneminden geçtiğini anlattı. Anne olduktan sonra yaşadığı duygusal yoğunluğu ve artan gelecek kaygılarını takipçileriyle paylaştı. "Yere yatıp hüngür hüngür ağladım" diyen ünlü oyuncu, duygularını açık yüreklilikle dile getirdi.

“Gündelik Dertler, Gelecek Kaygıları, Toplumsal Olaylar…”

2019’da grafik sanatçısı Kuntay Tarık Evren ile evlenen, 2022’de oğlu Milan’ı dünyaya getiren Fulya Zenginer, Instagram’da içini döktü. Mental bir çöküş yaşadığını anlatan oyuncu, köpeği Wendy'nin sağlık durumunun kötüleşmesinin de bardağı taşıran son damla olduğunu belirtti.

Zenginer, “Gündelik dertler, gelecek kaygıları, toplumsal olaylar hepsi birbirine girdi. Sabah Wendy kötüleşince, psikolojim temiz bir çöktü. Yere yatıp şöyle hüngür hüngür ağladım” dedi.

“Bir Kadın Olarak Elimden Gidenler Yüzüme Tokat Gibi Çarptı”

Ünlü oyuncu, bir annenin mental çöküş yaşayabilmesinin bile bir “lüks” haline geldiğini dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

“Kısa bir Instagram'a baktım, bir kadın olarak, birey olarak elimden gidenler yine tokat gibi çarptı yüzüme… Yorulduk…”

Zenginer’in bu samimi paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Takipçileri, oyuncuya destek mesajları yağdırdı.

Benzer Haberler
Defne Samyeli'den Büyük Deprem Uyarısına Tepki: Defne Samyeli'den Büyük Deprem Uyarısına Tepki: "Hazırlıksız Bekliyoruz"
Nesrin Cavadzade'den Net Tepki: “Bu Röportajı İncinmeden Bitirelim” Nesrin Cavadzade'den Net Tepki: “Bu Röportajı İncinmeden Bitirelim”
Etiler'de Parti, Berkay'da Servet! Şarkıcının Saati Dudak Uçuklattı Etiler'de Parti, Berkay'da Servet! Şarkıcının Saati Dudak Uçuklattı
Selim Erdoğan Cezaevi Günlerini Anlattı: “Keşke Hiç İçmeseydim” Selim Erdoğan Cezaevi Günlerini Anlattı: “Keşke Hiç İçmeseydim”
İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar Arasında Kriz mi Var? İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar Arasında Kriz mi Var?
Uzak Şehir'de Anıl İlter’e duygusal veda! Uzak Şehir'de Anıl İlter’e duygusal veda!
ÇOK OKUNANLAR
Etiler'de Parti, Berkay'da Servet! Şarkıcının Saati Dudak Uçuklattı
  • 23-04-2025 11:05

Etiler'de Parti, Berkay'da Servet! Şarkıcının Saati Dudak Uçuklattı

Yargı Ekibinden Hilal Altınbilek’li Sinema Filmi:
  • 23-04-2025 15:50

Yargı Ekibinden Hilal Altınbilek’li Sinema Filmi: "Öngörü" Geliyor!

Perran Kutman'ın Gökçe Bahadır İtirafı Duygulandırdı:
  • 16-04-2025 21:02

Perran Kutman'ın Gökçe Bahadır İtirafı Duygulandırdı: "Gözyaşlarımı Tutamadım"

Bahar’da Beklenmedik Ayrılık: Diziye Veda Ediyor
  • 23-04-2025 17:40

Bahar’da Beklenmedik Ayrılık: Diziye Veda Ediyor

İrem Derici'den Jennifer Lopez Biletlerine Esprili Tepki
  • 16-04-2025 21:16

İrem Derici'den Jennifer Lopez Biletlerine Esprili Tepki