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Fulya Zenginer isyan etti: Reziller!

Dolandırıcıların hedefinde son olarak Fulya Zenginer vardı. Ünlü oyuncu, "Sabah sabah inanılmaz sinir bozucu ve saçma bir şey yaşadık" diyerek, telefon dolandırıcılığı girişimini anlattı.

Fulya Zenginer isyan etti: Reziller!
Yayın Tarihi : 2023-07-25 17:28

Ünlü oyuncu Fulya Zenginer, son zamanlarda telefon dolandırıcılığı girişimine maruz kaldığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Fulya Zenginer, dolandırıcıların kendisini arayarak "Ben başkomiserim" gibi sahte kimliklerle insanları tuzağa düşürmeye çalıştığını belirtti. Dolandırıcıların insanların duygusal zayıf noktalarını kullanarak ölmüş ana babalarını bile referans alabilecek kadar ileri gittiğini ifade etti.

Ünlü oyuncu, bu tür dolandırıcılık girişimlerinin ne kadar sinir bozucu ve saçma olduğunu dile getirerek tepkisini açıkça ortaya koydu. Yaşanan olayda, dolandırıcının Fulya Zenginer ve eşi Kuntay Tarık Evren'e hakaret etmesi ve onları suçlaması, durumu daha da üzücü bir hale getirmiş.

Fulya Zenginer'in "Küçük Kadınlar" dizisinde canlandırdığı 'Yeliz' karakteriyle geniş bir kitleye ulaştığı ve 2019 yılında evlendiği Kuntay Tarık Evren ile mutlu bir evlilik sürdürdüğü biliniyor.

 

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