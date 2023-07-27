Ezgi Mola'dan karnı burnunda tatil pozları!

Türkiye'nin sevilen oyuncularından Ezgi Mola, 8 Mayıs'ta işletmeci Mustafa Aksakallı ile dünyaevine girmiş ve mutlu bir evliliğin ilk adımını atmıştı. Ünlü çift, uzun süredir süren aşklarının meyvesini kucaklamak için heyecanla beklenen bebeklerinin cinsiyetini yakın arkadaşlarıyla bir partiyle duyurmuştu. Geçtiğimiz günlerde yapılan parti ile öğrendikleri müjdeli haberle, anne ve baba adayı olan Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı, erkek bebek beklediklerini açıklamıştı.

40 yaşındaki Ezgi Mola, hamilelik sürecini büyük bir mutlulukla geçiriyor ve anne olma heyecanını her fırsatta dile getiriyor. Sosyal medya hesapları üzerinden hayranlarıyla paylaşımlarda bulunan ünlü oyuncu, son olarak büyüyen karnını gözler önüne serdi. 6.2 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından paylaştığı kareler kısa sürede büyük ilgi gördü ve 210 bin beğeniye ulaştı.

Ezgi Mola, karnındaki bebekle birlikte çekilmiş fotoğraflarını "Merhaba" notuyla takipçileriyle paylaşarak mutluluğunu ve anne olma heyecanını bir kez daha dile getirdi. Takipçileri, Mola'ya dolu dolu karnıyla yakışıklı bir anne olacağını belirten yorumlar yaparak sevgi ve desteklerini iletti.

Ünlü çift, bebekleri için cinsiyetin o kadar önemli olmadığını ve tek arzularının sağlıklı bir bebeği kucaklamak olduğunu dile getirmişti. Bu samimi yaklaşım ve mutlu haberleriyle hayranlarının kalbini fetheden Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı, bebeklerini kucaklamak için gün sayarken sevenleri de bu güzel habere sevinçle ortak oluyor.

Ezgi Mola'nın anne olma heyecanı ve büyüyen karnıyla pozitif enerjisini paylaşmaya devam etmesi, takipçileri ve sevenleri için ayrı bir mutluluk kaynağı olmaya devam ediyor. Bebekleriyle birlikte yeni bir hayatın kapılarını açmaya hazırlanan ünlü çiftin bu güzel sürecini yakından takip eden hayranları, Ezgi Mola'ya sağlıklı ve mutlu bir anne olması temennisiyle dolu dolu destek veriyor.