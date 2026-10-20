Erkan Petekkaya’nın Sözleşmesindeki Şaşırtan Madde Ortaya Çıktı

Erkan Petekkaya, projelerde parmağındaki yüzüğü çıkarmamak için sözleşmesine özel madde eklettiğini açıkladı. Yüzüğün arkasındaki aile hikâyesi şaşırttı!

Erkan Petekkaya’nın Sözleşmesindeki Şaşırtan Madde Ortaya Çıktı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-10-2026 09:43

Ekranların tanınan oyuncularından Erkan Petekkaya sözleşmelerine eklettiği özel bir detayla gündeme geldi. Katıldığı programda ilginç bir alışkanlığını anlatan oyuncu parmağındaki yüzüğün kendisi için sıradan bir aksesuar olmadığını açıkladı. Üstelik bu yüzüğü çıkarmamak için bazı projelerde sözleşmesine özel madde bile ekletiyormuş!

Petekkaya’nın anlattıkları yüzüğün arkasındaki aile hikâyesini de ortaya çıkardı. Oyuncunun bu takıya neden bu kadar değer verdiğini öğrenince meselenin yalnızca tarzla ilgili olmadığı anlaşılıyor.

“Bazı Sözleşmelerime Bunu Çıkarmam Diye Yazdırıyorum”

Erkan Petekkaya TV100’de Mesut Yar ve Ozan Zeybek’in sunduğu programa konuk oldu. Sohbet sırasında parmağındaki yüzükten bahseden oyuncu rol aldığı projelerde bile bu yüzüğü çıkarmak istemediğini söyledi.

Petekkaya “Oynadığım her şeyde parmağımda yüzük durur. Bazı sözleşmelerimde ‘bunu çıkarmam’ diye madde vardır. Dönem dizisiyle mecburen çıkarırım” diyerek dikkat çeken alışkanlığını anlattı.

Oyuncunun bu sözleri karşısında Mesut Yar da şaşkınlığını gizleyemedi. Ancak yüzüğün hikâyesi öğrenilince Petekkaya’nın neden bu konuda bu kadar hassas olduğu daha iyi anlaşıldı.

Oğluna Doğduğu Gün Yüzük Aldı

Petekkaya’nın yüzükle ilgili hikâyesi aslında yıllar öncesine dayanıyor. Oyuncu oğlu dünyaya geldiği gün ona özel bir yüzük yaptırdığını anlattı. Amacı bu yüzüğü oğlu 18 yaşına geldiğinde kendisine vermek ve aileden kalan değerli bir hatıraya dönüştürmekti.

Petekkaya “Oğlum ilk doğduğu gün bir yüzük yaptırdım; ‘18 yaşına geldiğinde ona vereceğim bizden ona yadigâr kalsın’ dedim” sözleriyle bu kararının arkasındaki düşünceyi paylaştı.

Şimdi Sıra Torununda!

Oyuncu söz verdiği gibi oğluna 18 yaşına geldiğinde yüzüğü verdiğini de anlattı. Oğlu yüzüğü tarzına uygun bulmadığı için takmasa da onu en değerli eşyalarının arasında saklıyormuş.

Petekkaya ise oğluna yüzüğü verdiği gün kendisi için yeni bir yüzük almış. Şimdi bu yüzüğü de ileride torununa bırakmayı umuyor. Görünen o ki oyuncu için bu küçük aksesuar kuşaktan kuşağa aktarılacak büyük bir aile hatırası.

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