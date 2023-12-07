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Ekin Koç ile Serra Arıtürk yerli "Remember"da partner oldu

MF Yapım yine iddialı bir diziyi seyirciyle buluşturmaya hazırlanıyor. “Remember: War Of The Son” dizisinden uyarlanan projenin başrol oyuncuları belli oldu.

Ekin Koç ile Serra Arıtürk yerli
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-12-2023 17:41

Kore yapımı olan "Remember: War Of The Son" dizisi, hipertimestik sendromu rahatsızlığına sahip bir gencin hikayesini anlatan ve babasının suçsuzluğunu kanıtlamak için avukatlık yapan bir karakteri konu alıyor. Bu ilgi çekici dizi, ülkemizde "Taş, Kağıt, Makas" adıyla uyarlanacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; MF Yapım tarafından üstlenilen dizi, başrollerde Ekin Koç ve Serra Arıtürk'ü buluşturacak.

Dizinin yönetmenliğini Yusuf Pirhasan üstlenecek ve senaryosunu başarılı senarist Uğraş Güneş kaleme alacak. Ekin Koç'un canlandıracağı Umut karakteri, çocukluğundan beri sahip olduğu hipertimezi sendromuyla öne çıkan bir avukatı temsil edecek. Umut, babası Rıza Tanrıkulu'nun haksızlığa uğradığı davasının peşine düşecek. Ayrıca, Umut'un yol arkadaşı olan avukat adayı Alev'i ise güzel oyuncu Serra Arıtürk canlandıracak. Dizinin sete çıkma planları ay sonuna denk geliyor ve oyuncu seçimleri ile hazırlıkları büyük bir ilgiyle sürüyor.