Ece Seçkin'den sert tepki: "Bu kadarı da olmaz!"

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, geçtiğimiz akşam Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) sevenleriyle buluştu. Türk ve Rum kesiminden gelen kalabalık bir izleyici kitlesine unutulmaz bir konser deneyimi yaşatan Seçkin, performansıyla büyük alkış topladı.

Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan başarılı şarkıcı, ülke gündeminde yankı uyandıran yenidoğan cinayetleri hakkında duygusal açıklamalarda bulundu. Seçkin, bu tür olayların toplumda derin yaralar açtığını ifade ederek şunları söyledi:

“Bizim son yıllarda karşılaştığımız kötülüklere bizim nesil kadar kimsenin maruz kaldığını düşünmüyorum. Hayvan hakları, kadın cinayetleri derken şimdi de bebek cinayetlerini konuşuyoruz. ‘Bu kadarı da olmaz’ diyoruz ama maalesef daha fazlasıyla karşılaşıyoruz. Ben de bu acıyı yaşadım; bebeğimi kaybettim. Dün gece bütün gece uyuyamadım, şu an ağlamamak için kendimi zor tutuyorum.”

Ece Seçkin, bu zor süreçte eşiyle birlikte sabırla ve umutla beklediklerini belirterek, “Eşimle birlikte Allah’a teslim olduk, doğru zamanda evladımızı kucağımıza alacağımıza inanıyoruz.” dedi. Sanatçının bu samimi açıklamaları hem hayranlarını hem de kamuoyunu derinden etkiledi.