Ebru Şahin'i kızdıran soru: 'Rahatsız oluyorum'

Başarılı oyuncu Ebru Şahin, Paris dönüşü İstanbul Havalimanı’nda objektiflere yakalandı. İki yıllık birlikteliklerini 1 Temmuz 2022’de Makedonya’nın Ohrid şehrinde nikah masasına oturarak evlilikle taçlandıran Ebru Şahin ve ünlü basketbolcu Cedi Osman çifti, mutlu bir ilişki sürdürüyor.

Cedi Osman’ın Yunanistan’ın köklü basketbol kulübü Panathinaikos’a transfer olmasıyla ünlü çift, Amerika’dan Yunanistan’a taşınarak Atina’da yeni bir ev tutmuştu. İstanbul Havalimanı’nda kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Ebru Şahin, Yunanistan’a taşındığı iddialarına açıklık getirdi. Şahin, “Eşim yurt dışında çalışıyor, orada da bir evimiz var, gidip geliyoruz.” diyerek iddiaları doğruladı.

Son dönemde Murat Yıldırım ile başrollerini paylaştığı ‘Gizli Bahçe’ dizisiyle adından söz ettiren Ebru Şahin, yeni projesiyle ilgili olumlu açıklamalarda bulundu. Şahin, “Her şey çok güzel gidiyor, ekiple uyum çok şahane.” ifadelerini kullandı.

Ancak, muhabirlerin “Anne olmayı düşünüyor musunuz?” sorusuna Ebru Şahin’in tepkisi dikkat çekti. “Bu çok özel bir durum açıkçası. Sorulmasından da rahatsız oluyorum ama şu an için anne olmayı düşünmüyorum.” yanıtını veren oyuncunun bu sözleri gündeme damga vurdu.

Ebru Şahin, eşi Cedi Osman ile mutlu bir birliktelik sürdürdüğünü ve oyunculuk kariyerinde hız kesmeden ilerlediğini belirtirken, özel hayatına dair soruların rahatsız edici boyutlara ulaşmasından şikayetçi oldu.