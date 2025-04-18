Dilan Çiçek Deniz: “Altın gününe bayıldım, biz de yaparız”

Dilan Çiçek Deniz, anneannesinin altın gününe katıldı. “Kızlarla da yaparız” diyerek güldü. Ekranlara dönüş sinyali verdi!

Dilan Çiçek Deniz: “Altın gününe bayıldım, biz de yaparız”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-04-2025 10:34

Dilan Çiçek Deniz, Kapadokya tatilinden sonra Arnavutköy’de görüntülendi. Ramazan Bayramı’nı Mardin ve Kapadokya arasında geçiren güzel oyuncu, samimi açıklamalarıyla dikkat çekti. Mekândan çıkarken basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Deniz, anneannesinin altın gününe katıldığını ve bu deneyimden çok keyif aldığını anlattı.

“Anneannemin Altın Gününe Denk Geldim”

Tatili boyunca birçok yeri gezdiğini söyleyen Dilan Çiçek Deniz, “Her yeri gezdim. Bayıldım, âşık oldum” diyerek Kapadokya’ya hayran kaldığını ifade etti. Oyuncu, anneannesini ziyaret ettiği sırada onun yıllardır düzenli katıldığı altın gününe denk geldiğini belirtti. Gülerek, “Anneannemin 30 yıllık arkadaşları ‘Dilan gelmeyecekse biz de gelmiyoruz’ diye takılmışlar” sözleriyle anısını paylaştı.

“Kızlarla Altın Günü Yapabiliriz”

Dilan, arkadaşlarıyla keyifli bir gün geçirdiğini söyleyerek, “Belki biz de kızlarla altın günü yaparız” dedi. Gülümseyerek yaptığı bu açıklama sosyal medyada büyük ilgi gördü. Genç oyuncunun doğal ve samimi tavırları yine gönülleri fethetti.

“Ekranları Özledim”

Oyunculuğu özlediğini dile getiren Deniz, ekranlara dönmek istediğini söyledi. Yakın zamanda yeni projelerle seyirci karşısına çıkması bekleniyor. Aynı zamanda uzun süredir birlikte olduğu Rafael Cemo Çetin ile ilişkisi de merak ediliyordu. Konuyla ilgili, “Güzel gidiyor” demekle yetinen Dilan, özel hayatını göz önünde yaşamaktan kaçındığını bir kez daha gösterdi.

Anahtar Detayı Dikkat Çekti

Gazeteciler, Deniz’in pantolonundaki anahtarı görünce ne olduğunu merak etti. Oyuncu ise bu soruya “Evimin anahtarı” cevabını vererek kahkaha attı. Samimi ve içten halleriyle objektiflere poz veren oyuncu, hayranlarının gönlünü bir kez daha kazandı.

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