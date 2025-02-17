Derya Uluğ: ‘Keşke hep 30’larımda kalsam’

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, son zamanlarda doğum günü kutlamalarına olan ilgisini yitirdiğini dile getirdi. Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte sorulan “Hep o yaşta kalsaydım’ dediniz bir dönem oldu mu?” sorusuna, Uluğ içtenlikle yanıt verdi.

Derya Uluğ: ‘Keşke hep 30’larımda kalsam’
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-02-2025 10:14

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sahne aldığı bir otelde hem şarkıları hem de açıklamalarıyla dikkat çekti. Pembe kostümüyle göz kamaştıran sanatçı, sahnede enerjisiyle misafirlerini mest etti.

Doğum günü kutlamalarıyla ilgili konuşan Uluğ, artık doğum günü kutlamayı sevmediğini belirtti. “Hep o yaşta kalsaydım dediğiniz bir dönem oldu mu?” sorusuna ise içtenlikle cevap veren sanatçı, “30 yaşım çok güzeldi. İnsan her geçen yıl bir şeyler öğreniyor. Yaşadığımız zorluklar olmasa diğer yılların da güzelliği olmazdı. Bu yaşlarda kalmayı diliyorum” dedi.

 

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