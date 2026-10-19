Demet Özdemir'den İstanbul'daki Sel Felaketinin Ardından Anlamlı Karar: Dev Organizasyonu İptal Etti!

Son dönemde hem sergilediği başarılı oyunculuk performansları hem de şıklığıyla adından sıkça söz ettiren ekranların sevilen yüzü Demet Özdemir bu kez örnek teşkil eden duyarlı bir kararla gündeme geldi. Erkenci Kuş, Doğduğun Ev Kaderindir, Adım Farah ve son olarak Eşref Rüya dizisindeki Nisan karakteriyle Türkiye sınırlarını aşan büyük bir hayran kitlesine ulaşan güzel oyuncu dünya çapında bir organizasyonun özel davetlisiydi. Ancak İstanbul'da meydana gelen ve can kayıplarıyla yürekleri yakan şiddetli sel felaketinin ardından ünlü oyuncu tüm planlarını iptal etti. Üstelik kendisi de felaket günü sel sularının ortasında mahsur kalarak botla tahliye edilen Özdemir'in yaşanan acıların gölgesinde yurt dışındaki bir eğlence organizasyonunda bulunmayı doğru bulmadığı öğrenildi.

Sel Felaketinde Mahsur Kalmıştı: Botla Kurtarıldı!

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da hayatı felç eden şiddetli sağanak yağış can kayıpları ve büyük maddi hasarlarla kenti yasa boğdu. Felaketin en ağır yaşandığı anlarda Sarıyer Ayazağa'daki bir stüdyoda bulunan Demet Özdemir yapının çevresini kaplayan sel suları nedeniyle içeride mahsur kaldı. AFAD, UMKE ve arama kurtarma ekiplerinin zamanında müdahalesi ve yönlendirilen bot sayesinde güvenli alana tahliye edilen ünlü oyuncu felaketin korkutucu yüzüyle birebir yüzleşti. Kendisi felaketi ucuz atlatmış olsa da hayatını kaybeden vatandaşların ve mağdur olan yüzlerce ailenin acısı ünlü ismi derinden sarstı.

Victoria's Secret Defilesini İptal Etti!

Moda dünyasının her yıl heyecanla beklediği ve bu yıl Los Angeles'ta düzenlenen dev organizasyon Victoria's Secret defilesinde özel konuk olarak kırmızı halıda boy göstermesi beklenen Demet Özdemir radikal bir karar aldı. Fenomenler Ne Giymiş sosyal medya hesabının aktardığı bilgilere göre Adriana Lima, Gigi Hadid, Bella Hadid gibi dünya yıldızlarının podyuma çıkacağı moda şovuna davetli olan güzel oyuncu İstanbul'da yaşanan felaket ve kayıplar nedeniyle böylesine şaşaalı bir organizasyonda yer almayı vicdanen doğru bulmadığını belirterek ABD seyahatini iptal etti.